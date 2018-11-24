Шульгин рассказал о нарушениях требований ОЗХО Соединенными Штатами

Гаага, 24 ноября. Соединенные Штаты «примеряют на себя тогу хранителей Конвенции» ОЗХО, но при этом сами нарушают требования организации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Он отметил, что Штаты избирательно не выполняют свои обязательства по Конвенции: любые положения документа, не совпадающие с интересами США, Вашингтон просто игнорирует. В качестве примера Шульгин напомнил, что американский Конгресс сделал 28 оговорок при ратификации Конвенции, которые позволяют обходить ее положения.

Речь идет о запрете на вывоз за пределы страны любых отобранных в США химических проб, наложении ограничений на проведение инспекций в Штатах экспертами ОЗХО и других. Шульгин отметил, что Штаты, по сути, являются едва ли не единственной страной, которая сохраняет оговорку к Женевскому протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 1925 года, предусматривающую возможность ответного применения химического оружия.

Постпред России при ОЗХО напомнил, что специалисты США и Великобритании в период с 2003 по 2011 год обнаружили в Ираке более 4,5 тысячи артиллерийских и реактивных снарядов, а также авиабомб с химвеществами. Их уничтожение прошло скрытно, без верификации Техсекретариата ОЗХО.

«Основной причиной засекречивания данных операций стало, по всей видимости, нежелание афишировать американскую причастность к бывшей иракской военно-химической программе», — сказал Шульгин, слова которого опубликованы на сайте МИД РФ.

Российский представитель также рассказал о расследовании The New York Times. Журналисты выяснили, что ЦРУ провело программу по выкупу у населения и отдельных боевиков не обнаруженных, разбросанных и расхищенных химснарядов в Ираке. При этом официальный отчет в ОЗХО был передан только в 2009 году. Технический секретариат организации, в свою очередь, отказался от расследования, что сделало нарушения безнаказанными.

«Таким образом, Соединенные Штаты и Великобритания грубо нарушили требования КЗХО и избежали при этом какой-либо оценки своих действий международным сообществом», — отметил Шульгин.

При этом общее количество обнаруженных, уничтоженных на месте и вывезенных в США боеприпасов не поддается точной оценке. Постпред РФ при ОЗХО подчеркнул, что все обстоятельства ликвидации химических боеприпасов имеют первостепенное значение, с учетом применения отравляющих веществ в Ираке и Сирии террористами запрещенной в РФ организации ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.