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Премьер Испании намерен поддержать соглашение по Brexit на саммите ЕС

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Премьер Испании намерен поддержать соглашение по Brexit на саммите ЕС

Мадрид, 24 ноября. Испания проголосует за соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза и декларацию о будущих отношениях, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

«Европа и Великобритания согласились с требованиями, которые ставила Испания. А значит, Испания снимает вето и проголосует завтра за Brexit», — заявил Санчес.

Премьер отметил, что король Испании проинформирован о том, что Испания достигла соглашений по Гибралтару​​​. Голосование за сделку по Brexit состоится в воскресенье.

Ранее Испания наложила вето на сделку Лондона и Брюсселя из-за отсутствия гарантий для Мадрида в вопросе Гибралтара. В ходе телефонного разговора премьеров Испании и Британии Тереза Мэй отказалась менять договор.

В итоге стороны договорились пойти на уступки Испании и изменили пункты договора. Мадрид сохранил право участвовать в переговорах по поводу Гибралтара с Лондоном.

Автор: Софья Куликова
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