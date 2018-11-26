Сирия: САА нашли тайный склад с боеприпасами террористов в провинции Даръа

Дамаск, 26 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих террористическим организациям, в ходе прочесывания населенных пунктов Нава и Сейдная в окрестностях провинции Даръа. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, среди найденных вооружений были автоматические винтовки, пулеметы различного калибра, минометы, противотанковые мины, реактивные противотанковые гранатометы. Все оружие израильского и американского производства. Кроме того, сирийскими военными были изъяты защитные маски, коммуникационные устройства, огнетушители.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Это далеко не первый случай, когда сирийские правительственные войска находят оставленные боевиками боеприпасы в освобожденных населенных пунктах.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские компетентные органы обнаружили большое количество оружия боевиков во время завершения прочесывания окрестностей Даръа. Среди найденных вооружений были элементы израильского и американского происхождения. Как стало известно нашему корреспонденту, боевики спрятали тайник с боеприпасами в западном районе провинции, недалеко от города Ядуда.

В ходе осмотра подразделения сирийской армии нашли ручные противотанковые гранатометы, автоматы Калашникова, снайперские винтовки, артиллерию. Кроме того, незаконные вооруженные группировки оставили самодельные станки под КПВ, сам КПВ, огромное количество боеприпасов к РПГ, «улитка» для АГС.

Напомним, что провинция Даръа была освобождена в ходе масштабной военной операции «Базальт» при участии сирийской правительственной армии и российской авиации.