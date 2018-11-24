В протестах во Франции приняли участие 23 тысячи человек | 24 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Во Франции около 23 тысяч человек вышли с протестами против повышения стоимости топлива
Сегодня по Франции прокатилась волна протестов против повышения стоимости топлива в стране. В ней приняли участие около 23 тысяч человек.
«Что касается парижской ситуации, в общей сложности в акциях протеста участвуют 8 тысяч человек, из них 5 тысяч — на Елисейских полях», — заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер в беседе с журналистами.
Кроме того, из-за демонстраций в Париже закрыли Эйфелеву башню и семь центральных станций метро. Акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. На прошлой неделе на улицы вышли свыше 280 тысяч французов. В результате протестов пострадали более пяти тысяч человек, еще один погиб. Движение уже назвали «желтыми жилетами» — иметь такой светоотражающий атрибут во Франции обязан каждый водитель.
5 из 11 кандидатов зарегистрировались на выборы главы Приморья
В борьбе за место главы Приморья примут участие 5 из 11 претендентов, подавших документы для прохождения процедуры регистрации. Как сообщила глава краевого избиркома Татьяна Гладких, на выборы прошли: врио главы края Олег Кожемяко, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, Игорь Степаненко от партии «Патриоты России», глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста» и депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко.
«В отношении всех других кандидатов комиссия констатировала, что либо подписей депутатов или глав муниципалитетов, либо подписей избирателей недостаточно для регистрации», — сообщила Гладких.
Сирийская армия отразила атаку боевиков в провинции Латакия
В сирийской провинции Латакия продолжаются ожесточенные столкновения между правительственной армией и вооруженными бандформированиями, которые постоянно перемещаются по региону. Остальная часть территории находится под полным контролем официальных властей Дамаска. Накануне позиции сирийской арабской армии попытались атаковать представители группировки «Джейш аль-Изза», которые являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Это является прямым нарушением договора о деэскалации. Причина конфликта — разногласия между группировками боевиков, часть из которых готова соблюдать перемирие, а другая намерена продолжать войну в Сирии.
Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне
Глава госкорпорации «Роскосмос» заявил, что ведомство поставило перед собой задачу проверить, действительно ли американцы высаживались на Луну. Об этом Дмитрий Рогозин рассказал во время встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном.
«Они говорят, что были, — напомнил Рогозин, — мы проверим».
Он уточнил, что это является одной из целей российской космической программы. По мнению Рогозина, ни одно государство мира в настоящее время не сможет реализовать в одиночку лунную программу. Глава Роскосмоса отметил, что Москва рассчитывает на сотрудничество с Вашингтоном в реализации этой задачи.