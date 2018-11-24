В протестах во Франции приняли участие 23 тысячи человек | 24 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Во Франции около 23 тысяч человек вышли с протестами против повышения стоимости топлива

Сегодня по Франции прокатилась волна протестов против повышения стоимости топлива в стране. В ней приняли участие около 23 тысяч человек.

«Что касается парижской ситуации, в общей сложности в акциях протеста участвуют 8 тысяч человек, из них 5 тысяч — на Елисейских полях», — заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер в беседе с журналистами.

Кроме того, из-за демонстраций в Париже закрыли Эйфелеву башню и семь центральных станций метро. Акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. На прошлой неделе на улицы вышли свыше 280 тысяч французов. В результате протестов пострадали более пяти тысяч человек, еще один погиб. Движение уже назвали «желтыми жилетами» — иметь такой светоотражающий атрибут во Франции обязан каждый водитель.