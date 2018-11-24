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18:58 24 Ноября 2018

В протестах во Франции приняли участие 23 тысячи человек | 24 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Во Франции около 23 тысяч человек вышли с протестами против повышения стоимости топлива

В протестах во Франции приняли участие 23 тысячи человек | 24 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сегодня по Франции прокатилась волна протестов против повышения стоимости топлива в стране. В ней приняли участие около 23 тысяч человек.
«Что касается парижской ситуации, в общей сложности в акциях протеста участвуют 8 тысяч человек, из них 5 тысяч — на Елисейских полях», — заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер в беседе с журналистами.
Кроме того, из-за демонстраций в Париже закрыли Эйфелеву башню и семь центральных станций метро. Акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. На прошлой неделе на улицы вышли свыше 280 тысяч французов. В результате протестов пострадали более пяти тысяч человек, еще один погиб. Движение уже назвали «желтыми жилетами» — иметь такой светоотражающий атрибут во Франции обязан каждый водитель.

5 из 11 кандидатов зарегистрировались на выборы главы Приморья

В протестах во Франции приняли участие 23 тысячи человек | 24 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В борьбе за место главы Приморья примут участие 5 из 11 претендентов, подавших документы для прохождения процедуры регистрации. Как сообщила глава краевого избиркома Татьяна Гладких, на выборы прошли: врио главы края Олег Кожемяко, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, Игорь Степаненко от партии «Патриоты России», глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста» и депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко.
«В отношении всех других кандидатов комиссия констатировала, что либо подписей депутатов или глав муниципалитетов, либо подписей избирателей недостаточно для регистрации», — сообщила Гладких.

Сирийская армия отразила атаку боевиков в провинции Латакия

В протестах во Франции приняли участие 23 тысячи человек | 24 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В сирийской провинции Латакия продолжаются ожесточенные столкновения между правительственной армией и вооруженными бандформированиями, которые постоянно перемещаются по региону. Остальная часть территории находится под полным контролем официальных властей Дамаска. Накануне позиции сирийской арабской армии попытались атаковать представители группировки «Джейш аль-Изза», которые являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Это является прямым нарушением договора о деэскалации. Причина конфликта — разногласия между группировками боевиков, часть из которых готова соблюдать перемирие, а другая намерена продолжать войну в Сирии.

Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне

В протестах во Франции приняли участие 23 тысячи человек | 24 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Глава госкорпорации «Роскосмос» заявил, что ведомство поставило перед собой задачу проверить, действительно ли американцы высаживались на Луну. Об этом Дмитрий Рогозин рассказал во время встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном.
«Они говорят, что были, — напомнил Рогозин, — мы проверим».
Он уточнил, что это является одной из целей российской космической программы. По мнению Рогозина, ни одно государство мира в настоящее время не сможет реализовать в одиночку лунную программу. Глава Роскосмоса отметил, что Москва рассчитывает на сотрудничество с Вашингтоном в реализации этой задачи.