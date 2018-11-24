Главные новости 24 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 24 ноября.

Специалисты провели исследование материальных запросов жителей разных регионов РФ — больше всего нужно жителям Владивостока. Стало известно, какая зарплата нужна россиянам для счастья.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что от поездки российского лидера Владимира Путина в Крым «полуостров не станет российским». «Казус истории уже исправлен»: Пушков ответил на заявления Порошенко по Крыму.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук отказался признавать свою вину во «взращивании украинского национализма». «Виноватого нашли»: Кравчук ответил на обвинения в развязывании кровопролития на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ. Лавров сорвал овации, сравнив политику Запада с супружеской изменой.

Украина готовит резолюцию для Генеральной ассамблеи ООН о якобы милитаризации Россией Черного и Азовского морей, заявил секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. Украина готовит новую жалобу на Россию в ООН из-за Черного и Азовского морей.

Британские фотографы и стилисты дали советы тем, кто недоволен собственным изображением на фото. Эксперты раскрыли секрет привлекательного лица на фото.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки президента РФ Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России. На носу зимние бунты: в России оценили реакцию Порошенко на поездку Путина в Крым.

Заявление президента Украины Петра Порошенко о «вековой гибридной войне», которая якобы ведется против Киева, свидетельствуют о том, что глава государства не знает истории своей страны, считает бывший депутат Рады Владимир Олейник. «Манкурт, одним словом»: в Киеве поставили диагноз Порошенко, заявившему о вековой гибридной войне.

Украинская сторона продолжает искать пути расторжения договора с Россией об Азовском море, чтобы обеспечить кораблям НАТО доступ в водное пространство. Об этом пишет немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Западные СМИ объяснили, почему Украина стремится «разорвать» соглашение с РФ по Азову.

В российской столице бизнес-центр, который разбирали рабочие, внезапно сложился как карточный домик. Бизнес-центр обрушился на проезжую часть в Москве.