«Грубейшее нарушение обязательств»: Шульгин ответил на обвинения в адрес РФ по делу Скрипалей

Москва, 24 ноября. Заявление США, в котором говорится о нарушении РФ Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), в действительности имеет цель ввести в заблуждение мировое сообщество, и отказ британских властей сотрудничать с Москвой по так называемому делу Скрипалей лишь подтверждает голословность обвинений. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на четвертой ОК КЗХО.

«Считаем абсолютно недопустимыми прозвучавшие в выступлении США безосновательные и ничем не подкрепленные обвинения в нарушении Россией своих обязательств по статье 1 КЗХО в связи с якобы причастностью российских граждан к применению отравляющего нервно-паралитического вещества в Солсбери», — заявил дипломат.

По его словам, отказ Лондона сотрудничать в деле по Скрипалям только подтверждает голословность обвинений. Шульгин обратил внимание на то, что Британия обратилась в Техсекретариат с просьбой подтвердить выводы расследования, которое было проведено Лондоном. А это, по словам дипломата, противоречит целям и задачам технической помощи.

«Как видно из представленных материалов по оказанной помощи применительно к Солсбери и Эймсбери, приходится говорить о политически мотивированном характере предпринятых мер», — добавил он.

Шульгин отметил, что проблема «Новичка», которым, по мнению британцев, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, — «проблема западных стран». По его словам, в лабораториях стран Запада проводились исследования структур не менее сотни соединений.

Он напомнил, что Россия предложила внести в списки КЗХО тысячи новых химических соединений. В этот перечень включены примерно 400 химикатов, которые были разработаны американцами и запатентованы в качестве химического оружия еще до подписания документа, отметил Шульгин. При этом, добавил дипломат, это не было представлено в списке на финальной стадии разработки Конвенции.

«Вот оно грубейшее нарушение международных обязательств по Конвенции! В свете вышесказанного выдвинутое США, Канадой и Нидерландами предложение о включении только двух химикатов в списки Конвенции выглядит совершенно недостаточным для принятия мер по укреплению Конвенции», — приводит пресс-служба МИД РФ слова Шульгина.

Напомним, в марте этого года в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Соединенное Королевство без каких-либо доказательств начало обвинять в случившемся Россию. Москва все обвинения категорически отрицает, подчеркнув, что они являются «абсолютно голословными».