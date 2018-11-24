В РПЦ посягательство Киева на Почаевскую лавру назвали запугиванием верующих

Киев, 24 ноября. Попытка киевского руководства оспорить законность права Украинской православной церкви на Почаевскую лавру является давлением на каноническую церковь и запугиванием верующих Украины. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Многие годы правовые основания владения Почаевской лаврой не вызывали никаких вопросов как со стороны украинских властей, так и общества», — сказал Легойда.

По словам Легойды, посягательства киевского руководства на святыню мирового значения абсолютно беззаконны и политически мотивированы. Украинские власти пытаются дискриминировать верующих и принудить их к религиозному выбору. Представитель МП выразил надежду, что антирелигиозные гонения получат должную оценку мирового сообщества.

Ранее министерство юстиций Украины оспорило передачу УПЦ МП комплекса Свято-Успенской Почаевской лавры. Ведомство отменило госрегистрацию права УПЦ пользоваться святыней в Тернопольской области.

Константинопольский патриархат намерен предоставить раскольнической структуре на Украине томос на автокефалию. Президент Украины Петр Порошенко заявил о создании в стране «единой поместной церкви». Синод РПЦ назвал решение Константинополя политическим и неканоническим и разорвал общение со Вселенским патриархатом.