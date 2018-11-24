Сирия: Москва заявила о потворствовании США химическому терроризму

Гаага, 24 ноября. США потворствуют химическому терроризму в Сирии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин на четвертой ОК КЗХО. Он отметил, что США под предлогом борьбы с терроризмом незаконно разместили в САР свой военный контингент.

«Истиной же целью американского военного присутствия является прикрытие в угоду своим политическим интересам экстремистских группировок, орудующих в Сирии», — заявил Шульгин, слова которого цитирует пресс-служба МИД РФ.

По словам постпреда России при ОЗХО, именно эти группировки стоят за провокациями с применением химоружия в Хан-Шейхуне, а также замечены в других инцидентах. При этом, как отметил Шульгин, для создания необходимого информационного фона боевики и аффилированные с террористами НПО, такие как псевдогуманитарная организация «Белые каски», создают постановочные провокации с использованием химоружия. Примером такой постановки Шульгин назвал инцидент в сирийском городе Думе. Россия неоднократно информировала исполнительный совет ОЗХО и Совет безопасности ООН о несостоятельности этих домыслов и инсинуаций.

«Таким образом, США, по сути, потворствуют химическому терроризму», — отметил Александр Шульгин.

При этом США обвиняют Россию и другие страны, так как хотят отвлечь внимание от своих собственных действий. Шульгин призвал Штаты перестать вводить мировое сообщество в заблуждение. Постпред РФ при ОЗХО считает, что американцам следует признать необходимость предпринять шаги для приведения деятельности США в соответствие с четкими и ясными требованиями Конвенции.