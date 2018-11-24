ДНР: Киев в Минске предложил обменять пленных по формуле «60 на 19»

Донецк, 24 ноября. Представители Киева предложили обменять пленных по формуле «60 на 19». Об этом сообщила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова. По ее словам, предложение прозвучало на прошедшей в Минске встрече гуманитарной подгруппы по Донбассу.

Морозова отметила, что список лиц для обмена предоставлен не был. Омбудсмен ДНР также подчеркнула, что минские соглашения предусматривают обмен пленными по формуле «всех на всех».

«О приверженности именно такому принципу обмена и недопустимости любой иной его трактовки и деления удерживаемых лиц на «категории» мы заявляли неоднократно», — сказала Морозова, слова которой приводит пресс-служба.

Уполномоченный по правам человека отметила, что в ДНР «мифическое предложение» Киева расценивают как «шантаж и попытку создать видимость работы». Морозова призвала украинское руководство вернуться к практике, согласно которой стороны должны заранее направлять официальные предложения по обмену пленными, в которых будет указан список фамилий.

Напомним, в конце 2017 года состоялся большой обмен пленными в Донбассе. Сообщалось, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными должен был состояться в начале 2018 года, однако вопрос так и остался нерешенным.

Украина в апреле 2014 года начала военную операцию в ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.