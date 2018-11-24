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Сирия: удар коалиции США в Дейр-эз-Зоре привел к гибели 9 детей и 11 взрослых

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Сирия: удар коалиции США в Дейр-эз-Зоре привел к гибели 9 детей и 11 взрослых

Дамаск, 24 ноября. Жертвами удара международной коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зоре стали 20 мирных жителей, девять из них – дети. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии.

По данным телеканала, ударам подвергся район Хаджина недалеко от рынка. Среди погибших восемь женщин из одной семьи.

Напомним, коалиция во главе с США находится в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Прикрываясь борьбой с ИГ1 (запрещена в РФ), коалиционные войска поддерживают боевиков и наносят удары по местным жителям.

Накануне, 23 ноября, более десяти мирных жителей погибли в городе Дейр-эз-Зор под авиаударами коалиции.Также ранее сообщалось, что коалиционные войска 21 ноября применили запрещенный белый фосфор при атаке на Хаджин.

В Пентагоне отрицают убийство мирных жителей. Минобороны США отказывается раскрывать, какие именно боеприпасы используются при ударах по САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Софья Куликова
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