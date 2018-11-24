Сирия, 24 ноября. Боевики ИГ1 отбили у курдов населенный пункт Аль-Бахра на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Турецкие военные нанесли серию артиллерийских ударов по YPG к северу от Ракки. «Джебхат ан-Нусра»1*** признала гибель 700 своих радикалов в ходе операции САА и ВКС РФ в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: приняли на своих позициях в Манбидже военную делегацию Саудовской Аравии; подверглись артиллерийским ударам турецких военных к северу от Ракки.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): отбило у курдов населенный пункт Аль-Бахра; взяло в плен по меньшей мере 10 бойцов SDF**** на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: пыталась помочь курдским бандгруппам посредством нескольких авиаударов к северу от Хаджина.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): признала гибель 700 своих радикалов в ходе операции САА и ВКС РФ в Идлибе.

Провинция Алеппо

В город Манбидж, расположенный на северо-востоке провинции Алеппо, прибыла военная делегация Саудовской Аравии, сообщает информационный Telegram-канал (@Network_rasd_News). Данный район до сих пор удерживают курдские радикалы Демократических сил Сирии (SDF), несмотря на то, что в соответствии с заключенными этим летом договоренностями между Турцией и США они уже давно должны были вывести свои отряды из города. На прошлой неделе конвой, в составе которого следовали саудовские военные инструкторы, был замечен на позициях SDF у линии разграничения с джихадистами «Исламского государства» к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в Twitter (@VivaRevolt) передает, что террористам ИГ удалось отбить у курдов населенный пункт Аль-Бахра к северу от Хаджина. Согласно его данным, отряды исламистов в настоящее время продолжают атаковать в направлении соседнего города Хараедж. Другой подконтрольный «Демократическим силам» источник в сети микроблогов (@CanShino) утверждает, что курдские радикалы отразили нападение ИГИЛ в районе «Хаджинского кармана», однако он не уточняет, о каком именно участке фронта идет речь, и не опровергает информацию о взятии джихадистами Аль-Бахры. Источники портала Euphrates Post между тем также сообщают об авиаударах ВВС коалиции во главе с США вблизи этого поселения. О результатах бомбардировок пока ничего неизвестно.

Согласно уточненным данным Twitter-ресурса (@Breizhman1983), в ходе сегодняшних столкновений на юго-востоке Дейр-эз-Зора боевики «Исламского государства» взяли в плен по меньшей мере 10 радикалов SDF. Отмечается, что среди них могут быть и полевые командиры курдских отрядов. Медиа-крыло ИГ Al Amaq чуть позже разместило видеозапись, на которой запечатлены захваченные бойцы «Демократических сил» в одной из тюрем исламистов.

Провинция Идлиб

Главари террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» признали гибель порядка 700 своих боевиков в ходе нескольких месяцев столкновений с Сирийской арабской армией (САА) в юго-восточной части Идлиба. Кроме того, согласно сведениям Al Masdar News, исламисты также подтвердить утрату 1200 радикалов ранеными. Отмечается, что большую их часть составляют иностранные наемники. Напомним, правительственные войска САР и ВКС РФ вели масштабную антитеррористическую операцию на юго-востоке региона зимой 2017-2018 годов. В ходе наступления были освобождены обширные территории в этой части провинции, в том числе город Абу-Духур и одноименный военный аэродром на его окраине.

Провинция Ракка

По информации местного новостного канала в Twitter (@Raqqa_SL), турецкие вооруженные силы возобновили обстрелы приграничных укреплений курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на окраине Тель-Абъяда в северной части провинции Ракка. Данные о возможных убитых и раненых радикалах SDF уточняются. Напомним, Анкара и союзные ей боевики Свободной сирийской армии (ССА)** в настоящее время завершают приготовления к новой антикурдской операции на севере САР. В связи с этим в последние недели турки заметно активизировали артиллерийскую подготовку по приграничным опорным пунктам YPG.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)