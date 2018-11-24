Пять боевых машин сгорели на стоянке ВСУ из-за неосторожности военных – ДНР

Донецк, 24 ноября. Пять единиц техники и 20 сверхзвуковых ракет были уничтожены в результате пожара на стоянке ВСУ на севере Мариуполя из-за неаккуратности, об этом сообщил глава пресс-службы Управления Народной милиции Даниил Безсонов.

«Сгорела стоянка боевых машин одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады на северной окраине Мариуполя», – приводит слова Безсонова ДАН.

Огонь уничтожил автомобили «УАЗ», «КамАЗ» и «ГАЗ», а также самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С». Также в пожаре были уничтожены 20 противотанковых сверхзвуковых ракет «Кокон», две ракеты комплекса «Игла» и пусковая система.

Причиной пожара стало нарушение техники безопасности. Как сообщила разведка ДНР, украинские силовики развели костер возле стоянки. В итоге, огонь перекинулся на всю территорию базирования.

Безсонов отметил, что в ВСУ происшествие оправдали замыканием на линии электропередач. Ранее из-за пожара на складе ВСУ погиб один человек, сгорели четыре БПМ.