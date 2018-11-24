Автомобиль с номерами ВСУ сбил женщину на пешеходном переходе в Дзержинске

Донецк, 24 ноября. Автомобиль с регистрационными номерами ВСУ сбил женщину на пешеходном переходе в Дзержинске. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, ДТП произошло 22 ноября. Виновники аварии скрылись с места дорожно-транспортного происшествия.

«Силовики из 58-й мотопехотной бригады на легковом автомобиле с военными номерами сбили на пешеходном переходе в населенном пункте Дзержинск женщину», — сказал Безсонов, пишет «Донецкое агентство новостей».

По его словам, пострадавшей является женщина 1968 года рождения. Она доставлена в городскую больницу.

Напомним, Киев начал вооруженную операцию против ДНР и ЛНР в 2014 году. После госпереворота в Киеве регион не согласился с новым руководством страны. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, в Донбассе. По данным ООН, жертвами стали более 10 тысяч жителей региона.

Для урегулирования ситуации мирным путем Украина и Донбасс заключили ряд соглашений, получивших название минских договоренностей. Как неоднократно отмечали страны «нормандской четверки», следование условиям минских соглашений является единственным путем нормализации ситуации в Донбассе. Несмотря на это, ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР.