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«Недостаточный запас прочности»: Авербух объяснил неудачный прокат Медведевой на Гран-при

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«Недостаточный запас прочности»: Авербух объяснил неудачный прокат Медведевой на Гран-при

Москва, 24 ноября. Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при.

Медведева не смогла выполнить заявленный каскад тройной флип – тройной тулуп. Спортсменка за свой прокат получила 67,55 балла, уступив победительнице всего 0,4 балла. Медведева заняла третье место.

По мнению Авербуха, у Медведевой есть шансы на финал. Он сообщил, что для этого ей достаточно занять второе место.

«Было очень заметно, что Женя опять нервничает. Это говорит о том, что недостаточный запас прочности на тренировках», — приводит телеканал «360» слова Авербуха.

Фигурист констатировал, что Медведева в настоящее время находится в «неоптимальной форме», однако ничего страшного в этом нет. Сейчас происходит вхождение в постолимпийский сезон, необходимо привыкнуть к новой системе координат и тренеру.

«Нужно набраться терпения и болеть за Женю», — добавил он.

Автор: Дарья Смолина
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