Путин предложил отменить уголовное наказание за преступления небольшой тяжести

Москва, 24 ноября. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, предусматривающий расширение перечня преступлений небольшой тяжести, наказание за которые может быть отменено при выплате ущерба. Проект закона опубликован в базе данных парламента.

Изменения могут коснуться преступлений небольшой тяжести, в том числе связанных с мошенничеством, плагиатом, преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Согласно документу, виновные в невыплате зарплат, пенсий или стипендий могут быть освобождены от уголовной ответственности при условии, что правонарушение совершено впервые, а задолженность выплачена.

В пояснительной записке сообщается, что целью закона является создание благоприятной ситуации в стране, а также сокращение рисков предпринимательской деятельности.