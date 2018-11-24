Гробницу служителя храма Амона обнаружили в Египте

Каир, 24 ноября. Французские археологи обнаружили гробницу времен XIX династии фараонов в районе города Луксор на юге Египта. Об этом рассказал министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани.

Археологи нашли в усыпальнице, которая, вероятно, принадлежала служителю храма Бога Амона, саркофаг с мумией. Кроме того, специалисты обнаружили различные предметы, в том числе погребальные фигурки и погребальные маски.

По словам египетского министра, археологи нашли рядом гробницу с двумя саркофагами, в которых находятся мумии. Отмечается, что найденные захоронения относятся к времен правления XXV династии фараонов.