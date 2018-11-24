Киев, 24 ноября. Около 30 стран признали голод 30-х годов XX века «геноцидом украинского народа». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Москва «хочет потоптать» память о жертвах гуманитарной катастрофы в СССР.

«Москва нынешняя так же всячески выворачивается, чтобы потоптать память о жертвах голодомора… Казалось бы, Кремль должен был бы воспользоваться шансом, чтобы искупить вину перед миллионами», — заявил Порошенко.

При этом он добавил, что сам в знак «увековечения памяти жертв «голодомора» подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Йемену, Судану и Конго. Порошенко подчеркнул, что рассчитывает на широкую поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине «голодомора», подготовленного Украиной. Президент Украины также заявил, что ежегодно увеличивается количество стран, которые предоставили «надлежащую оценку» трагедии. Порошенко напомнил, что сенат США и ассамблея Португалии приняли «важные решения».

Ранее сенат США принял решение, согласно которому «голодомор 1932–1933» годов был признан «геноцидом» на Украине. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение американских сенаторов стало подтверждением сотрудничества Киева и Вашингтона, а также «работой по формированию проукраинской коалиции».

Напомним, власти Украины позиционируют голод в СССР как «геноцид украинцев» и «тоталитарный террор». МИД РФ отмечал, что голод в Советском Союзе в период 30-х годов стал гуманитарной катастрофой и трагедией для многих народов. Позиционирование произошедшего как «геноцида» в Москве назвали попыткой политизировать историю.