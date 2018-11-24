«Надеюсь на адекватность»: Лавров отреагировал на заявление Лондона о «российской угрозе»

Лиссабон, 24 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова главы Генштаба Британии о том, что Москва в настоящее время представляет большую угрозу, чем запрещенные в РФ террористические организации «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1, выразил надежду, что в Лондоне проверяют свои решения на адекватность.

Ранее Telegraph сообщила, что глава генерального штаба Великобритании Марк Карлтон-Сит заявил, что Россия представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем «Исламское государство» и «Аль-Каида».

Российский дипломат отметил, что Москва не может никому запретить проявлять «интеллектуальные и политические» способности. Лавров добавил, что слышал о заявлении британского начальника Генштаба и многие другие подобного рода высказывания со стороны министра обороны Королевства.

«Но мы не можем влиять на решения британского правительства относительного того, кому они доверяют руководство своими вооруженными силами. Надеюсь, они проверяют свои решения на адекватность», — сказал глава дипломатического ведомства России на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

1 Организация запрещена на территории РФ.