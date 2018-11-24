Протестующие в Париже построили баррикады на Елисейских полях

Париж, 24 ноября. Участники протестов «желтых жилетов» возвели баррикады в центре Парижа недалеко от Елисейских полей. Полицейские разгоняют митингующих дубинками и слезоточивым газом.

Францию охватили акции протеста против повышения цен на топливо, получившие название движения «желтых жилетов» — неотъемлемой формы французских водителей. В центре Парижа собрались порядка 12 тысяч человек.

Радикально настроенные демонстранты перекрыли центр города баррикадами из строительных материалов и старой мебели, сообщает BFM TV. Полиция применяет слезоточивый газ и водяные пушки против митингующих. Силам безопасности удалось снести часть заградительных сооружений и продвинуться к Елисейским полям. По данным телеканала, полиция арестовала восемь человек.