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Протестующие в Париже построили баррикады на Елисейских полях

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Протестующие в Париже построили баррикады на Елисейских полях

Париж, 24 ноября. Участники протестов «желтых жилетов» возвели баррикады в центре Парижа недалеко от Елисейских полей. Полицейские разгоняют митингующих дубинками и слезоточивым газом.

Протестующие в Париже построили баррикады на Елисейских полях

Францию охватили акции протеста против повышения цен на топливо, получившие название движения «желтых жилетов» — неотъемлемой формы французских водителей. В центре Парижа собрались порядка 12 тысяч человек.

Радикально настроенные демонстранты перекрыли центр города баррикадами из строительных материалов и старой мебели, сообщает BFM TV. Полиция применяет слезоточивый газ и водяные пушки против митингующих. Силам безопасности удалось снести часть заградительных сооружений и продвинуться к Елисейским полям. По данным телеканала, полиция арестовала восемь человек.

Автор: Софья Куликова
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