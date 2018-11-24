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«Исламское государство» взяло ответственность за взрыв в мечети Афганистана

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«Исламское государство» взяло ответственность за взрыв в мечети Афганистана

Москва, 24 ноября. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщило агентство Reuters.

В минувшую пятницу в расположенной в уезде Мандозай мечети прогремел взрыв. Террорист-смертник подорвался в мечети во время джума-намаза. В результате террористического акта погибли 27 человек, еще 79 человек пострадали.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Дарья Смолина
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