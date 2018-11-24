Москва, 24 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев заявила, что Украина вступит в ЕС через пять-восемь лет. Первый зампред парламентской фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко назвал это хорошим знаком — впервые она указала сроки. Его предположение развеселило россиян.

Меркель во время однодневного визита в Киев подчеркнула, что Украине стоит проделать еще долгий путь для того, чтобы стать членом ЕС. Она оценила его продолжительность в пять-восемь лет. Кононенко заявил, что это его «лично настраивает на оптимистический лад», так как впервые были обозначены сроки. Он особо подчеркнул, что их озвучила «очень весомый европейский политик», который известен всем.

Мнение украинского политика развеселило россиян. Разбудив в себе надежду, он упустил одну очень важную деталь — в 2021 году Меркель планирует уйти из большой политики, поэтому может обещать что угодно, расшифровали они послание канцлера ФРГ.

«Украина вступит в ЕС через пять-восемь лет заявила Меркель, а про себя подумала: «Мне уже будет все равно», — отметили в Сети.

«А кто такая Меркель, чтобы за весь ЕС решать? — поинтересовались интернет-пользователи. — Конечно, на уровне предположений она и могла ляпнуть это, но, как правильно писали ниже, ей-то уже все равно будет через пять лет».

«Бабка надвое сказала, через пять-восемь лет ни бабки, ни Украины на политической карте мира не будет», — предупредили Кононенко в комментариях.

Кроме того, пользователи допустили, что обещание главы Германии будет исполнено, однако далеко не так, как бы хотелось Киеву. По их мнению, «Украина войдет в ЕС в составе Польши и Венгрии».

«А я Меркель верю! Украине действительно осталось лет восемь, чтобы вступить в ЕС, но уже в составе Польши, Венгрии и других государств, которые спят и видят когда начнется раздел территорий страны…» — выразили мнение россияне.

«Так Меркель определила срок существования Украины», — подтвердили другие.

Однако большинство россиян убеждены, что словам Меркель, которые так порадовали Кононенко, не суждено сбыться. В качестве примера они приводят Турцию, которой также обещали членство в ЕС десятилетиями.

«Морковка для осла… — используют они известно выражение, символизирующее обман. — Турции уже какое десятилетие обещают…»