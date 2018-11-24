Стало известно, кто из завершивших карьеру футболистов переквалифицируется в тренеров

Москва, 24 ноября. Футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков, Андрей Ещенко, спортсмены из тульского «Арсенала» Дмитрий и Кирилл Комбаровы, а также Алексей и Василий Березуцкие и Роман Березовский сдадут экзамены на тренерскую лицензию категории А.

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал, что многие футболисты намерены получить тренерские лицензии. Известно, что спортсмены смогут получить лицензию А, минуя другие стадии.

«Верно, все в списке. Там большая группа», — заявил Гершкович в комментарии телеканалу «360».

Для того, чтобы сразу получить тренерскую лицензию А, спортсменам нужно выполнить ряд требований: выступать в РПЛ не менее пяти лет или провести не менее десяти матчей за российскую сборную.

Напомним, братья Березуцкие заявили о завершении футбольной карьеры в 2018 году. Ранее сообщалось, что они могут пополнить тренерский штаб голландского «Витесса». Главным тренером клубы работает бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.