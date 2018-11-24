Стали известны подробности работы британской «фабрики троллей»
Москва, 24 ноября. Хакерская группировка Anonymous опубликовала материалы британского кластера проекта Integrity Initiative («Инициатива честности»), который появился три года назад для противодействия «российской пропаганде и гибридной войне». Стали известны подробности работы британского проекта.
По данным хакеров, Integrity Initiative финансируется британским правительством, в проекте работают журналисты, представители политических, академических и военных кругов. Самый крупный кластер находится в Британии, в списке его участников числится более 20 имен.
Как сообщило РИА Новости, на поддержание всех кластеров британское Министерство иностранных дел и по делам Содружества в этом году потратило порядка двух миллионов фунтов. Примечательно, что по сравнению с данными прошлого года траты на проект были значительно меньше и составляли около 500 тысяч фунтов.
Отмечается, что Integrity Initiative на каждое крупное мероприятие намерен отдать до 26 тысяч фунтов стерлингов. Из них 15 тысяч будет выделять НАТО, а 12 тысяч — страны и заинтересованные структуры.
Ранее фигуранты Integrity Initiative заявили изданию «Политика сегодня», что не занимаются заказной антироссийской пропагандой, однако факт существования проекта подтвердили. По данным Anonymous, цель проекта — противостоять «российской пропаганде и гибридной войне». Сообщалось, что сотрудники британской «фабрики троллей» вмешиваются в дела других стран, в частности в рамках операции Moncloa в Испании им удалось сорвать назначение пророссийского политика Педро Баньеса главой национального департамента нацбезопасности за счет своих действий в Twitter .
Отметим, что среди участников проекта — финансист, глава Hermitage Capital Уильям Браудер, осужденный в России за госизмену Игорь Сутягин, директор ФБК Владимир Ашурков и другие.