Москва, 24 ноября. Хакерская группировка Anonymous опубликовала материалы британского кластера проекта Integrity Initiative («Инициатива честности»), который появился три года назад для противодействия «российской пропаганде и гибридной войне». Стали известны подробности работы британского проекта.

По данным хакеров, Integrity Initiative финансируется британским правительством, в проекте работают журналисты, представители политических, академических и военных кругов. Самый крупный кластер находится в Британии, в списке его участников числится более 20 имен.

Как сообщило РИА Новости, на поддержание всех кластеров британское Министерство иностранных дел и по делам Содружества в этом году потратило порядка двух миллионов фунтов. Примечательно, что по сравнению с данными прошлого года траты на проект были значительно меньше и составляли около 500 тысяч фунтов.

Отмечается, что Integrity Initiative на каждое крупное мероприятие намерен отдать до 26 тысяч фунтов стерлингов. Из них 15 тысяч будет выделять НАТО, а 12 тысяч — страны и заинтересованные структуры.

Ранее фигуранты Integrity Initiative заявили изданию «Политика сегодня», что не занимаются заказной антироссийской пропагандой, однако факт существования проекта подтвердили. По данным Anonymous, цель проекта — противостоять «российской пропаганде и гибридной войне». Сообщалось, что сотрудники британской «фабрики троллей» вмешиваются в дела других стран, в частности в рамках операции Moncloa в Испании им удалось сорвать назначение пророссийского политика Педро Баньеса главой национального департамента нацбезопасности за счет своих действий в Twitter .

Отметим, что среди участников проекта — финансист, глава Hermitage Capital Уильям Браудер, осужденный в России за госизмену Игорь Сутягин, директор ФБК Владимир Ашурков и другие.