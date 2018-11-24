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«Образование страдает»: «Родина» объяснила распространение в соцсетях фото баннера с F-15

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В партии «Родина» прокомментировали рекламный баннер с американским F-15

В социальных сетях активно распространяется фотография с рекламным баннером партии «Родина», где вместо российского самолета, например Су-35, красуется американский F-15. Оказалось, что снимок был сделан больше года назад, но внимание блогеров привлек почему-то только сейчас.

Баннер рекламирует региональное отделение партии «Родина» в Брянской области. Сейчас фотография с ним активно распространяется в Facebook, «Живом журнале», «ВКонтакте» и так далее.

Для разъяснения ситуации корреспондент Федерального агентства новостей связался с членом президиума политического совета партии «Родина» Андреем Петровым. Как оказалось, этой фотографии уже больше года.

«Это старое фото. Еще прошлого года или даже позапрошлого. И новость сама по себе прошлогодняя. Выложили американский самолет. Как правило, это дизайнеры типографии веселят. Образование у всех страдает, тем более военное, поэтому и рисуют что моднее. Иногда это скриншоты из компьютерных игр, иногда другие вещи.

К сожалению, уровень знаний у отдельных людей не такой большой. После того скандала сразу, через день или два, были сделаны организационные выводы. Произошла замена дизайнеров и так далее. Все исправили в ту же неделю», — рассказал Андрей Петров.

Партия «Родина» — официально зарегистрированная российская национально-консервативная политическая партия. Основателем и неофициальным лидером является глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

 

Автор: Илья Муромский
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