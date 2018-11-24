Стало известно, когда Apple выпустит градиентный iPhone

Купертино, 24 ноября. Компания Apple запатентовала технологию, которая позволит добавить градиентный окрас задней стеклянной панели iPhone. По данным источников, поклонники «яблочной» продукции смогут увидеть новинку уже в 2019 году.

Отметим, что после успеха китайского смартфона Huawei P20 Pro градиентная заливка панелей быстро вошла в моду в индустрии гаджетов. Судя по новому патенту Apple, производители iPhone решили не отставать от рынка, пишет Planet Today.

Технология Surface Finishing сможет создавать переливы цветов, меняющиеся в зависимости от угла падения света, на задней панели смартфона. Судя по опубликованным в СМИ изображениям, для этого на корпусе устройства под стеклом будут нанесены специальные канавки.