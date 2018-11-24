«Не по барабану»: в «Ельцин Центре» Ефремов осторожничал и боялся сказать лишнее

В екатеринбургском «Ельцин Центре» прошел анонсированный ранее творческий вечер артиста Михаила Ефремова, который недавно отметил 55-летний юбилей.

Ранее артист подвергся критике за антироссийский контекст своих выступлений во время гастролей на Украине, а также за сомнительные высказывания, касающиеся российско-украинских отношений и Крыма. Дошло до того, что член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян выступил с предложением лишить Ефремова звания заслуженного артиста России. Это предложение спровоцировало целую общественную дискуссию, особенно после того, как сам Ефремов ответил, что ему это «по барабану».

По приглашению «Ельцин Центра» Манукян побывал на екатеринбургском концерте Ефремова и сделал вывод, что артисту критика и возможность лишиться почетного звания далеко не «по барабану».

Своими впечатлениями от концерта Манукян поделился с Федеральным агентством новостей.

«У меня создалось впечатление, что в Екатеринбурге Михаил Олегович включил самоцензуру и изо всех сил осторожничал, как будто боялся сказать лишнее, — не без иронии отметил Манукян. — На концерте Ефремова в «Ельцин Центре» я оказался по приглашению организаторов, видимо, они хотели, чтобы я убедился, что в программе нет ничего предосудительного. И я действительно увидел «чудесное преображение» Ефремова. Из екатеринбургского концерта исчезли скандальные номера, которыми изобиловала украинская программа артиста».

Манукян напомнил, что во время украинских гастролей Ефремов позволял себе достаточно грубо высмеивать россиян, но в Екатеринбурге артист предпочел не рисковать.

«Не было номера, где Ефремов высмеивал россиян, поддержавших воссоединение Крыма с Россией. Не было номера, в котором он утверждает, что употребление боярышника и асбеста якобы является «нормой» для россиян. Словом, все вещи, возмутившие меня в его украинских гастролях, чудесным образом исчезли. Произведения, после которых я предложил рассмотреть вопрос о лишении его звания заслуженного артиста РФ, в его программе больше не звучат. Так что к его екатеринбургскому выступлению у меня в общем никаких претензий нет».

Однако блогер отнюдь не уверен, что чудесная метаморфоза известного артиста является его искренней позицией, а не попыткой сбить накал критики из боязни лишиться почетного звания, а следом и выгодных предложений. Ефремов очень востребован как в кино, так и в театре, чем, видимо, дорожит, напомнил член экспертного совета при Госдуме.

Однако то, что Ефремов себя так сурово переламывал, видимо, не пошло ему на пользу как артисту, что еще раз говорит, что его самоцензура — исключительно для «внутреннего употребления», подчеркнул Манукян.

«В отличие от киевских выступлений, в екатеринбургском концерте Ефремова, на мой взгляд, не было огонька. Лишь финальный номер мне понравился, я даже ему аплодировал. Это был музыкальный ответ на мое предложение лишить его почетного звания, а назывался номер: «За базар отвечаю». Получилось талантливо. Так что после этого концерта у меня не осталось к нему негатива, но и полного удовлетворения я тоже не получил, поскольку не уверен, что, вырвавшись за пределы родной страны, он не примется снова за старое. Но в целом видно, что критика ему отнюдь не «по барабану», и это отрадно», — резюмировал Вадим Манукян.

Напомним, Михаил Ефремов подвергался критике не только за антироссийские выходки во время украинских гастролей, но за более чем «странные» заявления по поводу Крыма и Крымского моста.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году после государственного переворота на Украине. Решение о вхождении Крыма в состав РФ было принято на референдуме, на котором за воссоединение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова.