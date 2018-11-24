Продажи китайских автомобилей в РФ выросли на 14% в октябре

Москва, 24 ноября. За прошедший октябрь продажи автомобилей китайского производства выросли на 14% и составили 3,5 тысячи машин.

Самой популярной китайской маркой на отечественном рынке остается Lifan. В октябре текущего года российские покупатели приобрели почти 1,5 тысячи автомобилей этой марки, что на 20% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Вторую строчку занимает Chery с 500 проданными экземплярами за месяц, что на 1% ниже, чем в прошлом году.

Третье место занимает Geely. Продажи этой китайской марки выросли на 115%. В октябре на российском рынке реализовано 384 единицы. Также рекордный рост продаж продемонстрировала марка Zotye, увеличив показатели на 259%, сообщает агентство «Автостат».