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Ушла из жизни известный театральный критик Инна Вишневская

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Ушла из жизни известный театральный критик Инна Вишневская

Москва, 24 ноября. Известный российский театральный критик Инна Вишневская ушла из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.

Вишневская скончалась в пятницу, 23 ноября, после продолжительной болезни.

По словам Заславского, прощание с театральным критиком пройдет в понедельник. Место и время церемонии прощания уточняется.

«Инна Люциановна была человеком театра, ее устные рассказы и выступления — со сцены и в театральных компаниях были всегда поводом для гомерического хохота и потом передавались из уст в уста», — написал Заславский на своей странице в соцсети Facebook.

Вишневская окончила ГИТИС в 1947 году. Она написала более тысячи работ, которые были посвящены писателям Николаю Гоголю, Ивану Тургеневу и многим другим. Вишневская — доктор искусствоведения — также преподавала в ГИТИСе и Литературном институте имени Горького.

Автор: Дарья Смолина
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