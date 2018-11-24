«Вот так стратегический подход»: в посольстве РФ удивлены заявлением британского генерала об ИГ

Лондон, 24 ноября. Российские дипломаты удивлены заявлением главы генштаба вооруженных сил Великобритании касательно запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1. Ранее глава британского ведомства Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия якобы представляет большую угрозу для Лондона, чем террористы.

Российские дипломаты выразили недоумение позицией британского генштаба по данному вопросу. Запись об этом появилась в Twitter посольства РФ в Лондоне.

«Командующего армией не волнует ИГИЛ. Вот так глобальный стратегический подход!» — говорится в твите.

Army chief doesn't care about Isil? Great global strategic vision! pic.twitter.com/bJNEoCK1qw — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 24 ноября 2018 г.

Напомним, британский генерал заявил, что Россия якобы продемонстрировала свою готовность «применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов», а также «стремится использовать уязвимые стороны Запада».

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия не имеет никаких военных планов в отношении других государств и не собирается на них нападать. Усиление российской армии президент РФ назвал гарантией мира на планете.

1 Организация запрещена на территории РФ.