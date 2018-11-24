Школьник застрелил сверстника из ружья в Свердловской области

Екатеринбург, 24 ноября. Школьник застрелил своего сверстника из охотничьего ружья во время ссоры в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области, об этом сообщает СУ СКР по региону.

Накануне между подростками произошла ссора. Тогда один из школьников взял оружие родителей, направил на сверстника и выстрелил. Ребенок скончался на месте трагедии. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

«В рамках возбужденного уголовного дела назначен и проводится комплекс необходимых судебных экспертиз», — говорится в сообщении СУ СКР.

Сотрудники СУ СКР установят причины и условия случившегося. Будут предприняты меры, чтобы впредь избежать подобных случаев.