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Школьник застрелил сверстника из ружья в Свердловской области

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Школьник застрелил сверстника из ружья в Свердловской области

Екатеринбург, 24 ноября. Школьник застрелил своего сверстника из охотничьего ружья во время ссоры в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области, об этом сообщает СУ СКР по региону.

Накануне между подростками произошла ссора. Тогда один из школьников взял оружие родителей, направил на сверстника и выстрелил. Ребенок скончался на месте трагедии. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

«В рамках возбужденного уголовного дела назначен и проводится комплекс необходимых судебных экспертиз», — говорится в сообщении СУ СКР.

Сотрудники СУ СКР установят причины и условия случившегося. Будут предприняты меры, чтобы впредь избежать подобных случаев.

Автор: Софья Куликова
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