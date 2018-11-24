Космонавт объяснил, как проверить достоверность высадки американцев на Луну

Москва, 24 ноября. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в субботу предложил проверить достоверность высадки американцев на Луну. По словам российского космонавта Сергея Рязанского, сделать это можно по следам пребывания, которые должны были оставить после себя астронавты.

«Наверняка есть и остатки посадочных модулей, роверов, и прочего», — пояснил Рязанский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом космонавт заявил, что сам он не сомневается в высадке американских астронавтов на Луну. В то же время, по словам Рязанского, российская лунная программа может стать промежуточным этапом к полету на Марс.

Ранее Рогозин во время визита в компанию «Российские космические системы» с президентом Молдавии Игорем Додоном заявил, что «Роскосмос» проверит слова американцев о том, что они были на Луне. По его словам, такая задача уже поставлена перед корпорацией.