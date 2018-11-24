МИД Португалии: Лиссабон продвигает в НАТО и Евросоюз идею продолжать диалог с РФ

Лиссабон, 24 ноября. Португалия продвигает в НАТО и Евросоюз идею о необходимости поддержания диалога с Россией, заявил португальский министр иностранных дел Аугушту Сантуш Силва по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Португальский министр, отметив, что у Москвы и ЕС есть общие интересы, заявил, что Россия — важная страна и сосед Евросоюза. Глава дипломатического ведомства Португалии перечислил, что входит в общие интересы: борьба с терроризмом, содействие стабилизации ситуации и эффективное реагирование на кризисы, которые могут «подорвать» международный порядок. Третий интерес, добавил он, касается «развития в рамках ООН».

Силва сообщил, что на переговорах с Лавровым обсуждались взаимоотношения между Россией и Евросоюзом и НАТО.