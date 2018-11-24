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Опубликовано видео шуточного сравнения Лавровым политики Запада с супружеской изменой

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Опубликовано видео шуточного сравнения Лавровым политики Запада с супружеской изменой

Рим, 24 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на конференции «Средиземноморье: римский диалог» в шутку сравнил политику Запада с супружеской изменой. Видео этого момента опубликовано в Сети.

Во время выступления на конференции Лавров заострил внимание присутствующих на том, что искренне не понимает постоянные голословные обвинения западных политиков в адрес России. Глава внешнеполитического ведомства выразил недоумение из-за того, что они не решают проблемы напрямую с Москвой, а предпочитают обращаться к СМИ.

Российский министр сравнил это с супружеской изменой, в шутку заметив, что проблемы в семье люди не выносят на обозрение журналистов, а предпочитают решать самостоятельно.

«Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ», — констатировал он.

Залу понравилось сравнение Лаврова: присутствующие отреагировали аплодисментами и одобрительными криками. Видео этого момента на пресс-конференции было опубликовано в Сети, передает РЕН ТВ.

Автор: Катерина Иванова
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