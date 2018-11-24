УПЦ сохранит право пользования Почаевской лаврой

Киев, 24 ноября. Московский патриархат сохранит за собой право пользования Почаевской лаврой, святыня останется в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря УПЦ, об этом заявил глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов в Facebook.

Ранее министерство юстиций Украины отменило передачу УПЦ МП комплекса Свято-Успенской Почаевской лавры. Ведомство признало незаконной госрегистрацию права УПЦ пользоваться святыней в Тернопольской области, пишет Infox.ru.

По словам Бахова, Почаевская лавра останется в пользовании УПЦ, так как Минюст не отменял соглашение 2003 года о пользовании постройками. Также юрист отметил, что право пользоваться святыней не нужно подтверждать госрегистрацией, если оно было получено до 2013 года.

Представитель УПЦ добавил, что решение Минюста могут обжаловать в суде. По факту передачи Почаевской лавры было открыто уголовное дело.

Ранее замглавы Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов заявил, что решение украинских властей отменить передачу зданий Почаевской лавры в пользование УПЦ может привести к гонениям против монашества и священнослужителей канонической православной церкви.

Константинопольский патриархат намерен предоставить раскольнической структуре на Украине томос на автокефалию. Президент Украины Петр Порошенко заявил о создании в стране «единой поместной церкви». Синод РПЦ назвал решение Константинополя политическим и неканоническим и разорвал общение со Вселенским патриархатом.