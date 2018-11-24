Лиссабон осудил арест журналиста Вышинского на Украине

Лиссабон, 24 ноября. Португалия осудила арест редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Киеве. Об этом заявил в субботу глава внешнеполитического ведомства страны Аугушту Сантуш Силва.

Он подчеркнул, что Лиссабон осуждает и критикует любые действия, в результате которых людей арестовывают за их политические или иные взгляды.

«Поэтому мы осуждаем это, будь это в европейской стране или любой другой — Африке, Америке или других странах. Мы осуждаем любой акт такого рода», — сказал португальский министр.

Украинские власти обвиняют главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в «государственной измене» и поддержке Луганской и Донецкой народных республик. Журналист был задержан в Киеве в середине мая, его могут приговорить к 15 годам лишения свободы.

МИД РФ неоднократно выступал с требованиями незамедлительно освободить Вышинского. Дипломаты не раз обращали внимание международного сообщества, что сотрудники СМИ не должны быть мишенью.

Ранее находящийся в следственном изоляторе Вышинский заявил, что его арест был спланирован и организован высшим политическим руководством Украины.