«Образец для других»: Лавров объявил о сотрудничестве Москвы и Лиссабона по кибербезопасности

Лиссабон, 24 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал договоренности между Москвой и Лиссабоном о консультациях по проблемам кибербезопасности образцом для других стран, которые уходят от экспертного обсуждения данной темы. Глава МИД РФ находится с визитом в Португалии.

Ранее министр иностранных дел России и его португальский коллега Аугушту Сантуш Силва подписали меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами. Документ предполагает проведение политических консультаций по задачам борьбы с терроризмом. Меморандум также предполагает проведение консультаций между странами по конкретным проблемам кибербезопасности.

Лавров отметил, что Москва приветствует подход Португалии в данном вопросе, так как для для эффективного решения современных проблем в области киберпространства нужны регулярные профессиональные контакты.