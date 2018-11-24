«Образец для других»: Лавров объявил о сотрудничестве Москвы и Лиссабона по кибербезопасности
Лиссабон, 24 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал договоренности между Москвой и Лиссабоном о консультациях по проблемам кибербезопасности образцом для других стран, которые уходят от экспертного обсуждения данной темы. Глава МИД РФ находится с визитом в Португалии.
Ранее министр иностранных дел России и его португальский коллега Аугушту Сантуш Силва подписали меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами. Документ предполагает проведение политических консультаций по задачам борьбы с терроризмом. Меморандум также предполагает проведение консультаций между странами по конкретным проблемам кибербезопасности.
Лавров отметил, что Москва приветствует подход Португалии в данном вопросе, так как для для эффективного решения современных проблем в области киберпространства нужны регулярные профессиональные контакты.
«Считаю, что это образец для других стран, которые высказывают озабоченности ситуацией в киберсфере, но уходят от обсуждения этих озабоченностей на профессиональном, а не на микрофонном уровне», — подчеркнул Сергей Лавров.