Киев, 24 ноября. Украинская сторона продолжает искать пути расторжения договора с Россией об Азовском море, чтобы обеспечить кораблям НАТО доступ в водное пространство. Об этом пишет немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Киев продолжает обвинять Москву в попытках заблокировать доступ украинских кораблей в Азовском море. В связи с этим украинская сторона намерена «разорвать» договор с Россией об Азове, согласно которому море разделено между двумя странами, пишет издание.

Немецкая газета привела фрагмент из доклада исследовательской организации Jamestown Foundation, в котором отмечается, что расторжение соглашения между Киевом и Москвой сделает Азов «международным» морем, а не внутренним, как сейчас. Отметим, что в связи с тем, что Азовское море разделено между двумя странами, корабли третьих государств не могут заходить в водное пространство без обоюдного согласия обеих сторон. В организации объяснили, что в случае расторжения российско-украинского соглашения, кораблям Североатлантического альянса уже не потребуется разрешение России, чтобы ввести свои корабли в Азов.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten добавила, что американские власти всяческим образом поддерживают усиление конфликта между РФ и Украиной по Азову, дабы увеличить военное присутствие Запада в этом регионе, приводит перевод статьи «Политпазл».

Ситуация на Азове обострилась после того, как Киев в марте этого года незаконно задержал российское судно «Норд». Моряков обвиняли в якобы имевшем место нарушении правил входа в Крым. Обменять российских моряков удалось лишь в конце октября, при этом украинские власти продолжают удерживать в стране капитана корабля.

После инцидента с «Нордом» российская сторона усилила контроль на Азовском море. Киев стал обвинять РФ в якобы блокировании украинских судов, которые проходят через Керченский пролив.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти намеренно нагнетают напряженность в ситуации с Азовом.