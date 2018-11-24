Донецк, 24 ноября. Украинские силовики обстреляли дома мирных жителей на окраине Горловки с помощью ударного беспилотника, об этом сообщил глава пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«22 ноября боевики вооруженных формирований Украины применили ударный БПЛА по населенному пункту Пантелемоновка», — приводит слова Безсонова ДАН.

По словам начальника пресс-службы Народной милиции ДНР, в результате обстрела пострадали гражданский транспорт и жилые дома.

Напомним, ЛНР и ДНР отказались признать легитимность киевского руководства, пришедшего к власти в результате госпереворота, и заявили о своей независимости. Киев в ответ ввел войска на территорию Донбасса, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ на территорию Украины.

По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 10 тысяч человек. Для урегулирования конфликта контактная группа приняла в Минске документы, определяющие шаги для деэскалации, однако ВСУ ежедневно нарушают соглашения, обстреливая позиции ЛНР и ДНР.