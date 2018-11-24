«Латвия встала на путь Украины»: в Совфеде отреагировали на задержание русскоязычного журналиста
Рига, 23 ноября. В Латвии задержали русскоязычного журналиста и представителя правозащитного движения «Конгресс неграждан» Юрия Алексеева. По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, задержание Алексеева в Латвии обусловлено теми же мотивами, что и арест главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в Киеве.
«Латвия встала на путь Украины, развернув гонения на неугодных этой стране журналистов», — сказал Франц Клинцевич, слова которого приводит пресс-служба.
По мнению сенатора, журналистов, по сути, обвиняют в государственной измене из-за их прямых профессиональных обязанностей — объективного освещения ситуации в стране. Клинцевич считает, что подобные противоправные действия в Латвии и на Украине стали следствием «русофобской линии» этих государств.
«Русофобия — прямой путь к беззаконию», — резюмировал Франц Клинцевич.
О задержании Алексеева в Латвии сообщила его адвокат Имма Янсоне. По словам правозащитника, полиция безопасности Латвии задержала Алексеева на 48 часов. По истечении этого срока его либо выпустят на свободу, либо суд изберет в отношении журналиста меру пресечения. Правоохранительные органы Латвии подозревают Алексеева в деятельности, направленной против прибалтийской страны, и помощи иностранному государству в противоправных действиях.
«Считаю, что он задержан за свою журналистскую деятельность», — сказала Имма Янсоне в комментарии ТАСС.