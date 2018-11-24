Донбасс сегодня: ВСУ понесли потери на Светлодарской дуге, Киев готовит химатаки в ДНР и ЛНР

Донбасс, 24 ноября. Обострение на линии соприкосновения фиксируется в ДНР и ЛНР. Польша поставила мины для ВСУ. Украинские диверсанты подорвались на Светлодарской дуге. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки усилились обстрелы населенных пунктов Луганской народной республики. Всего зафиксировано восемь обстрелов по четырем населенным пунктам из 120-мм и 82-мм минометов, бронетранспортеров, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

В Донецкой народной республике также увеличилось количество и плотность обстрелов. За сутки украинские войска 21 раз вели огонь по 14 населенным пунктам ДНР из тяжелых минометов, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, гранатометов.

Польша поставила боеприпасы для ВСУ

В оперативном командовании ДНР озвучили данные от источников в Генеральном штабе ВСУ, согласно которым из Варшавы на Украину доставлены 23,5 тысячи мин маркировки М73 для отстрела из 60-мм минометов LM-60D, которые в 2017 году поляки поставили для нужд украинской армии в количестве 50 штук.

Разведка ДНР узнала, что боеприпасы поступят в передовые части десантно-штурмовых войск Украины и подразделения сил спецопераций ВСУ. В связи с получением данной информации в армейском корпусе полагают, что в ближайшее время обстрелы прифронтовых территорий юга ДНР усилятся.

ВСУ обучаются тактике зачистки городов

«Розовые береты», а именно так называют в Донецке украинских десантников после реформы десантных войск на Украине, испытывают острый дефицит личного состава в передовых подразделениях. В связи с этим командование приняло решение о сокращении периода подготовки бойцов в 199-м учебном центре Житомира с полугода до двух месяцев. При этом подготовку «розовых беретов» в Центре ведут военные спецы из Британии, Америки и Польши по основным направлениям: штурм и зачистка зданий и сооружений, минно-взрывные работы и ведение боя в городских условиях.

Но самое интересное в том, что в последние недели в 199-м учебном центре ДШВ бойцов активно натаскивают в тактике наступления в местах, подвергшихся заражению химическими веществами. Акцент в обучении — на городских условиях. Таким образом, подтверждается информация донецкой разведки о том, что Киев рассматривает возможность химатак в Донбассе под давлением своих западных партнеров, считают в армейском корпусе ДНР.

Новые потери ВСУ

На прошедшей неделе 72-я бригада ВСУ в зоне ответственности Народной милиции ЛНР понесла существенные потери в районе Светлодарской дуги. В районе поселка Луганское группа диверсантов из состава бригады зашла на минное поле при разведке местности и попытке обхода позиций луганчан с фланга. В результате взрывов двое военнослужащих погибли, еще трое получили тяжелые ранения.

В оперативном командовании ЛНР пояснили, что инцидент случился на минных полях украинцев в результате отсутствия актуальных карт минных полей и хаотичного проведения заминирования территорий.

Украинские СМИ: «Боевики «ДНР» придумали новый способ поиздеваться над людьми»

С такими заголовками вышли некоторые киевские средства массовой информации в субботу. Речь в публикациях идет о часто возникающих очередях на пунктах пропуска через линию соприкосновения. Иногда людям в автомобилях приходится ночевать в очередях, и это один из «побочных эффектов» гражданской войны. Также неоднократно военные республик указывали на то, что украинские пограничники создают искусственные препятствия на въезд в подконтрольные ВСУ территории, сознательно вызывая негодование людей.

Что касается «нового способа поиздеваться», о котором написали СМИ, речь идет о якобы искусственном задерживании потока автомобилей для мотивировки их владельцев на дачу взятки пограничникам ДНР и ЛНР. Конкретных фактов киевские журналисты не приводят, в качестве аргумента приведена фраза: «Жители Донецка не исключают, что на блокпостах «пограничники» «ДНР» специально не налаживают свою работу и создают очереди, чтобы появилось больше желающих проехать за взятку».

В приведенных комментариях якобы местных жителей также не приводится ни одного конкретного факта дачи или вымогательства взятки республиканскими пограничниками.

Ну а возвращаясь к ночевкам в автомобильных очередях на пропускных пунктах после окончания работы пропускной системы: причина их — в заботе о безопасности мирных людей, пересекающих линию фронта. Ведь, как правило, обострение у украинских силовиков наступает в темное время суток, что ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.