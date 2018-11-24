Донбасс: ЛНР обвинила Украину в срыве разведения сил у Станицы Луганской

Луганск, 24 ноября. Украинская сторона срывает разведение сил и средств у Станицы Луганской, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

Разведение сил и средств у Станицы Луганской было запланировано на 26 ноября. Однако этот шаг сторон конфликта возможен только в том случае, если армии и ЛНР, и Украины соблюдают режим прекращения огня.

«Вразрез с достигнутыми соглашениями сегодня в 0.15 [часов] украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по территории республики в направлении памятника князю Игорю, — констатировал представитель Народной милиции. — Данный памятник находится в районе участка планируемого разведения сил и средств».

Он отметил, что Украина в очередной раз не выполнила свои же условия и снова сорвала разведение сил. При этом Филипопенко добавил, что ЛНР по-прежнему нацелена мирным путем разрешить конфликт.

«Готова в зеркальном порядке с украинской стороной развести силы и средства», — уточнил он.

Ранее глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил, что за минувшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике 21 раз.