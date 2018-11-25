Сирия, 25 ноября. «Джебхат ан-Нусра»1*** ведет бои с протурецкими группировками в Идлибе и к юго-западу от него. Джихадисты ИГ1 захватили часть укреплений SDF**** в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Курды понесли потери под обстрелами арабских ополченцев в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись ударам боевиков-исламистов в горах на северо-востоке Латакии.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): выбило курдов из занимаемых ими укреплений к северо-востоку от Хаджина.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): ведет бои с протурецкими группировками в Идлибе и к юго-западу от него.

Курды: частично выступают против продолжения военных действий с ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре; утверждают, что восстановили ряд утраченных позиций на северной окраине Хаджина.

Провинция Латакия

Боевики-исламисты, скрывающиеся в горах на северо-востоке Латакии, в очередной раз нарушили режим прекращения огня, установленный в соответствии с российско-турецким Меморандумом о создании буферной зоны в районе «Большого Идлиба». Так, согласно сведениям радиостанции Radio Alkul, джихадисты вели обстрелы со стороны оккупированных населенных пунктов Тардин и Барза Аль-Фаукани по расположениям Сирийской арабской армии (САА). Удары наносились преимущественно из минометов. В рядах правительственных сил, однако, обошлось без потерь. Сейчас уточняется информация о возможных жертвах среди жителей близлежащих к линии фронта поселений.

Провинция Дейр-эз-Зор

Медиа-крыло «Исламского государства», портал Al Amaq, утверждает, что бандгруппы ИГ провели очередную успешную атаку на позиции курдских отрядов Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях города Хаджин в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что джихадистам удалось выбить курдов из занимаемых ими укреплений к северо-востоку от населенного пункта в районе нефтяного поля Кишма.

Между тем подконтрольный радикалам SDF источник в Twitter (@ClaudiaAlMina) передает, что курдские формирования в результате ответного нападения на ИГИЛ будто бы смогли восстановить утраченные опорные пункты на северной окраине Хаджина. Также отмечается, что в целях дальнейшего возвращения потерянных территорий полевые командиры «Демократических сил» организовали переброску дополнительных бандгрупп SDF из городов Шхиль и Дибан, расположенных на восточном берегу Евфрата противоположно Аль-Меядину, на юг в поселения Аль-Бахра и Хараедж — ближе к линии соприкосновения с джихадистами.

За последнее время боевики ИГ атаковали объекты курдов в ряде районов Юго-восточного Дейр-эз-Зора, прежде всего — в предместьях Хаджина и около нефтяного месторождения Аль-Танак. В связи с этим, а также из-за угрозы вторжения войск Турции на севере САР моральный дух в отрядах SDF, базирующихся на этом направлении, значительно снизился. По данным Euphrates Post, многие бойцы «Демократических сил» открыто выступают против продолжения военных действий с ИГИЛ в «Хаджинском кармане».

Провинция Идлиб

Между исламистами «Джебхат ан-Нусры» и «Ахрар аш-Шам» на КПП в населенном пункте Кафр-Авайд на юго-западе провинции Идлиб вспыхнули столкновения из-за неразрешимых территориальных разногласий, передает местный новостной канал в Twitter IDLIB PLUS. Обе стороны понесли значительные потери убитыми и ранеными. В целях усиления своих позиций в данном районе полевые командиры протурецкой исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» направили к этому поселению еще несколько десятков боевиков.

Тем временем в окрестностях Идлиба разворачивались бои «Хайят Тахрир аш-Шам» с другим связанным с Анкарой бандформированием — «Файлак аш-Шам», сообщает Masar Press Agency. Сведения о ходе противостояния и потерях пока устанавливаются.

Провинция Хасака

Бойцы местных ополченческих отрядов, связанных с арабскими племенами Заевфратья, ликвидировали патрульный автомобиль «Демократических сил» на участке шоссе между городами Аш-Шаддади и Аш-Шувейхия в южной части Хасаки. Согласно сведениям Baladi News, погибли два курдских радикала. Местные ополченцы, как и почти все мирные жители региона, большинство которых составляют арабы, выступают категорически против незаконной оккупации SDF и Соединенных Штатов на северо-востоке САР. После случаев использования курдами оружия для разгона мирных демонстраций, данные отряды также начали отвечать бандгруппам SDF военным путем.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)