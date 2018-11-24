Около 23 тысяч человек вышли на субботние протесты во Франции

Москва, 24 ноября. В субботу на акции протестов против повышения стоимости топлива во Франции вышли около 23 тысяч человек, в Париже — восемь. Акции проходят по всей стране.

Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, на национальном уровне количество протестующих значительно сократилось.

«По данным на 11 часов, в демонстрациях в различных местах участвовали 23 тысячи человек. Что касается парижской ситуации, в общей сложности в акциях протеста участвуют восемь тысяч человек, из них пять тысяч — на Елисейских полях», — заявил министр в эфире телеканала BFMTV.

Акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. На прошлой неделе на улицы вышли свыше 287 тысяч французов. В результате протестов пострадали более пяти тысяч человек, жертвой происходящего стал один человек. Движение уже назвали «желтыми жилетами» — иметь такой светоотражающий атрибут во Франции обязан каждый водитель.