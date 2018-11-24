Москва, 24 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ироничной манере прокомментировал заявление главы Генштаба Великобритании Марка Карлтона-Смита о том, что Россия представляет большую угрозу безопасности, чем ИГ1 (организация запрещена в РФ).

По словам Лаврова, Москва не может запретить кому-либо проявлять свои интеллектуальные и политические способности. Глава МИД РФ выразил надежду, что Лондон адекватно подходит к выбору главы вооруженных сил.

«Мы не можем влиять на решения британского правительства относительно того, кому они доверяют руководство своими вооруженными силами. Но надеюсь, что они проверяют такие решения на адекватность», — с иронией отметил Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

Лавров напомнил, что прежде в таком тоне высказывался бывший президент США Барак Обама. Он сравнивал Россию с лихорадкой Эбола. Однако, отметил Лавров, с Эболой «худо-бедно справились», а вот с ИГ так и не разобрались.

Ранее глава Генштаба ВС Британии генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет для Лондона большую угрозу, чем террористические организации ИГ и «Аль-Каида»1 (запрещены в РФ). Карлтон-Смит призвал страны НАТО наращивать военный потенциал в ответ на «российскую угрозу».

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров назвал «антироссийскую кампанию» Великобритании попыткой оправдать наращивание военной мощи. Таким образом, считает эксперт, Генштаб Соединенного Королевства пытается «выбить деньги» на нужды армии.

Шатров напомнил, что пока Великобритания голословно обвиняет Россию, Москва ведет реальную борьбу с террористами в Сирии и способствует мирному урегулированию. Кроме того, международная коалиция во главе с США, прикрываясь борьбой с ИГ, пытается укрепить свои позиции на Ближнем Востоке.



1 Организация запрещена на территории РФ.