Украина потеряла берега: Киев готовит для ООН проект резолюции по Азовскому и Черному морям

Украина готовит на декабрь для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН проект резолюции о «милитаризации» Российской Федерацией Черного и Азовского морей, об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН», — заявила Зеленко, имея в виду подготовку проекта по милитаризации Черноморского региона и Азовского моря.

Отметим, что Генассамблея ООН в декабре должна рассмотреть и одобрить две отдельные резолюции: о якобы нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.

«Пусть готовят»

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН заявление Зеленко.

«Пусть готовят. У них, видимо, лишних денег много, чтобы содержать всякую ораву чиновников, занимающихся виртуальными делами. Там, например, есть полиция и прокуратура АРК, сотрудники которой получают зарплату просто за то, что они есть, в то время как простым людям нечем за газ заплатить. Они сейчас приняли антисоциальный бюджет под давлением МВФ, теперь получат кредит — думаю, создадут еще пару-тройку виртуальных ведомств, которые будут строчить депеши и резолюции. Контора пишет, как говорится», — пояснил Дмитрий Родионов.

Что касается конкретной резолюции, то, по мнению эксперта, она ничего не изменит, даже если ГА ООН ее примет большинством под давлением США. Сколько резолюций приняли по Крыму? Изменилось что-то?

«Вот и тут будет то же самое. Есть договор между Украиной и Россией, регламентирующий статус Азовского моря как внутреннего моря двух стран, и мировое сообщество не может с ним не считаться. Если Украина его разорвет в одностороннем порядке, то сделает хуже только себе, ибо Россия больше ничем не будет связана и сможет сконцентрироваться на приоритетной задаче — охране Крымского моста. То-то она не спешит его разрывать. И никакие военные базы, которых просто не будет, Украине не помогут, и никакая НАТО не придет на помощь. Максимум придумают новые санкции, но, как говорится, волков бояться — в лес не ходить. Они, если захотят, повод для санкций из пальца высосут», — добавил Дмитрий Родионов.

По мнению политолога, единственное, что может сделать Украина, — это затопить свой «металлолом», гордо именуемый военно-морским флотом, в районе судоходных каналов, чтобы «перекрыть движение и вашим, и нашим».