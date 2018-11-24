Россия и Португалия подписали меморандум о политических консультациях

Лиссабон, 24 ноября. Внешнеполитические ведомства России и Португалии подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает проведение политических консультаций.

Меморандум был подписан главами российского и португальского МИД Сергеем Лавровым и Аугушту Сантушем Силвой.

В настоящее время министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с рабочим визитом в португальской столице. Как сообщала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в субботу начались переговоры Лаврова с португальским коллегой. Также запланирована встреча российского министра с президентом страны Марселу Ребелу де Соузой.

Ранее в интервью португальскому изданию Publico глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что развитию и укреплению сотрудничества России и Португалии препятствует нездоровая ситуация на европейском континенте и разрушенная атмосфера доверия между Москвой и ЕС.