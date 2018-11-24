Сирия: Лавров рассказал о скрытой цели США в САР

Лиссабон, 24 ноября. Американские условия для борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 в Сирии говорят о наличии у США скрытой повестки дня в этой стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

Глава МИД России отреагировал заявление Госдепартамента США о том, что для того, чтобы «победить ИГИЛ1, главным предварительным условием является смена режима в Сирии и уход оттуда любых иранских и проиранских подразделений»​​​. При этом в США добавили, что запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) продолжает действовать в Сирии.

«Подтверждается моя догадка, о том, что ИГ1 вообще рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима, — подчеркнул российский министр. — То есть главная задача сейчас — опять сменить режим, а не победить ИГ».

Лавров добавил, что подобные отговорки не делают чести американским коллегам. Он также отметил, что они лишь подтверждают тот факт, что у США есть «другая, скрытая повестка дня» в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.