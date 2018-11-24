Эйфелеву башню закрыли в Париже из-за акций протеста

Париж, 24 ноября. Эйфелеву башню закрыли в Париже в субботу из-за предстоящих акций протестов на Марсовом поле. Об этом говорится на странице башни в микроблоге Twitter.

«Из-за демонстраций, объявленных на Марсовом поле, я буду закрыта для посещения целый день 24 ноября», — говорится в сообщении.

???????? En raison des manifestations annoncées sur le Champ-de-Mars, je serai fermée au public toute la journée du 24 novembre. ⚠️



Les visiteurs ayant acheté leurs billets en ligne : plus d’informations par mail très rapidement.



▶️ Tenez-vous au courant : https://t.co/5jhY561sRB pic.twitter.com/GJRPMhP7xg — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) November 23, 2018

Из-за акций протеста движения «желтых жилетов», которое выступает против повышения цен на топливо, закрыли также семь центральных станций метро. Речь идет о станциях метро «Франклин-Рузвельт», «Клемансо», «Миромениль», «Варен», «Конкорд», «Тюильри» и «Национальная ассамблея».

Напомним, масштабные акции протеста во Франции начались 17 ноября. Французы выступают против повышения цен на топливо. С 1 января во Франции стоимость бензина увеличится на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр.