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Эйфелеву башню закрыли в Париже из-за акций протеста

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Эйфелеву башню закрыли в Париже из-за акций протеста

Париж, 24 ноября. Эйфелеву башню закрыли в Париже в субботу из-за предстоящих акций протестов на Марсовом поле. Об этом говорится на странице башни в микроблоге Twitter.

«Из-за демонстраций, объявленных на Марсовом поле, я буду закрыта для посещения целый день 24 ноября», — говорится в сообщении.

Из-за акций протеста движения «желтых жилетов», которое выступает против повышения цен на топливо, закрыли также семь центральных станций метро. Речь идет о станциях метро «Франклин-Рузвельт», «Клемансо», «Миромениль», «Варен», «Конкорд», «Тюильри» и «Национальная ассамблея».

Напомним, масштабные акции протеста во Франции начались 17 ноября. Французы выступают против повышения цен на топливо. С 1 января во Франции стоимость бензина увеличится на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр.

Автор: Дарья Смолина
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