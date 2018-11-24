Лавров о тайне местонахождения Скрипалей: Значит, спецслужбам Британии есть что скрывать

Лиссабон, 24 ноября. Тот факт, что никто не знает, где находятся отравленные в Солсбери экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, говорит о том, что британским спецслужбам есть что скрывать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров прокомментировал опубликованный на днях телевизионный фильм про Скрипалей. Он отметил, что «какая-то журналистка достаточно дотошно подошла к сбору фактов». При этом министр подчеркнул, что собранные факты и раньше всем были известны и продолжают оставаться сомнительными.

«Фильм ничего нового не дал с точки зрения понимания того, что же произошло, — констатировал глава внешнеполитического ведомства России. — Но показательно, что в этом фильме ни слова не говорится о том, где эти бедные люди, где Скрипали».

Он уточнил, что авторы фильма, скорее всего, пытались получить к ним доступ, однако в ответ услышали отказ. Лавров убежден, что, «значит, спецслужбам Британии есть что скрывать».

«А раз этого доступа не дали, судя по тому, что о них ни слова не сказано, такого доступа и не было, — обратил внимание Лавров, — это значит только одно — что британскому правительству, британским спецслужбам есть что скрывать».

Министр напомнил, что Скрипалей не предъявляют общественности уже многие месяцы.

«Наш главный вопрос сегодня — где Юлия Скрипаль, где ее отец​​​», — констатировал глава МИД России.

Инцидент со Скрипалями произошел в марте этого года в британском Солсбери. По версии иностранных следователей, они были отравлены. Лондон заявил о якобы причастности России к этому нападению, однако так и не смог представить доказательств. Москва отвергла все обвинения и предложила помощь в расследовании, однако Британия ответила отказом.