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Лавров: Москва старалась убедить США «не хлопать дверью» в ситуации с выходом из ДРСМД

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Лавров: Москва старалась убедить США «не хлопать дверью» в ситуации с выходом из ДРСМД

Лиссабон, 24 ноября. Москва заинтересована в том, чтобы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был сохранен. Российская сторона старалась убедить США в необходимости «не хлопать дверью» в этой ситуации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Лиссабоне с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

По словам российского дипломата, когда Россия узнала о намерении Соединенных Штатов выйти из соглашения, Москва постаралась убедить американцев «не хлопать дверью» и рассмотреть те вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения, чтобы ДРСМД сохранял свою силу.

«РФ заинтересована в том, чтобы этот договор был сохранен», — сказал Лавров.

Напомним, американский президент Дональд Трамп ранее заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. Он объяснил свое желание тем, что Москва якобы нарушала соглашение. При этом Трамп добавил, что США будут развивать вооружения.

Автор: Дарья Смолина
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