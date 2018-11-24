Лиссабон, 24 ноября. Москва заинтересована в том, чтобы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был сохранен. Российская сторона старалась убедить США в необходимости «не хлопать дверью» в этой ситуации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Лиссабоне с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

По словам российского дипломата, когда Россия узнала о намерении Соединенных Штатов выйти из соглашения, Москва постаралась убедить американцев «не хлопать дверью» и рассмотреть те вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения, чтобы ДРСМД сохранял свою силу.

«РФ заинтересована в том, чтобы этот договор был сохранен», — сказал Лавров.

Совместная пресс-конференция С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Португалии А.Сантуша Силвы https://t.co/GyBzgNnCm4 — МИД России ???????? (@MID_RF) November 24, 2018

Напомним, американский президент Дональд Трамп ранее заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. Он объяснил свое желание тем, что Москва якобы нарушала соглашение. При этом Трамп добавил, что США будут развивать вооружения.